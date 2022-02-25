Абхазия признала ДНР и ЛНР

25 фев. 23:17

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы подписал президент страны Аслан Бжания, сообщается на его официальном сайте.

"Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики", - приводятся в нем слова главы государства.

Он выразил "абсолютную уверенность", что его поддержит все абхазское общество.

Бжания поручил правительству Абхазии готовиться к подписанию межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, а также установлению с ними дипломатических отношений.