Дети из новых регионов России не останутся без новогодних подарков

Дети Кавказа собрали новогодние подарки для сверстников из новых регионов России – это игрушки и сладости из Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Дети из регионов Северного Кавказа подготовили новогодние подарки для своих сверстников, проживающих в новых регионах России. Детям отправили сладости, игрушки и новогодние ели, рассказали в администрациях регионов.

"В предновогодние дни Ставропольский край организовал праздничные мероприятия в школах и детских садах Антрацитовского округа. Почти 9 тыс ребят получили сладкие подарки. Прошли новогодние утренники, в которых приняли участие ставропольские артисты и аниматоры"

- пресс-служба и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Дети из Кабардино-Балкарии (КБР) свои подарки подготовили маленьким жителям Херсонской области – в херсонский Скадовск уже привезли 4,5 тыс новогодних подарков, а вместе с ними – 20 лесных красавиц с украшениями для школ региона, рассказали в правительстве региона, передает ТАСС.

Свои сладкие подарки для детей Запорожья собрали и дети Ингушетии – вместе с гуманитарным грузом в запорожский Молочанск уехала и пятиметровая елка, которая украсит центральную площадь города. Подарки закуплены на средства Национального фонда развития региона по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова.