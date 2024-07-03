Вестник Кавказа

Банкоматов Сбера в новых регионах России будет больше

Банкоматов Сбера в новых регионах России будет больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже до конца 2024 года число банкоматов Сбербанка в новых регионах России вырастет до 400 единиц – пока это будут только банкоматы, платежные терминалы банк пока не ставит, рассказал директор дивизиона Константин Подвальный.

Уже до конца нынешнего 2024 года число банкоматов Сбербанка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вырастет до 400, а в Крыму - до 200 устройств, рассказал в интервью ТАСС директор дивизиона "Управление сетью устройств самообслуживания" банка Константин Подвальный.

"В Крыму до конца 2024 года добавим еще 50 банкоматов, и наша сеть составит там более 200 устройств. Мы видим высокий спрос на наши банкоматы здесь со стороны туристов и местных жителей, а по картам других банков у нас в Крыму самая большая среди регионов доля пользователей. Также до конца года наш парк банкоматов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях достигнет 400 устройств. Мы начали работу в этих регионах в июне, и сейчас у нас там более 70 устройств. В новые регионы мы выходим только с банкоматами, платежные терминалы не ставим"

- Константин Подвальный

На рост числа терминалов влияют многие факторы, но в новых регионах банк руководствуется в первую очередь спросом у населения и удобством для него – именно поэтому новые бакоматы появятся там, где чаще всего бывают люди - ТЦ, МФЦ, продуктовые магазины, добавил финансист.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что до конца нынешнего 2024 года клиентам Сбербанка станет доступно открытие исламского депозита. Новая услуга вводится для физлиц и будет работать в соответствии с исламским финансированием. Так, тот же депозит не может быть с гарантированной процентной ставкой, он должен быть привязан к определенному инструменту, исходя из доходности которого и будет формироваться выгода клиентов, рассказал старший вице-президент банка Олег Ганеев.

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