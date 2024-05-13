Мусульманам в России станет доступен исламский депозит

В этом году клиентам Сбербанка станет доступно открытие исламского депозита. Новая услуга ввозит для физлиц и будет осуществлять в соответствии с исламским финансированием.

Исламский депозит станет доступен клиентам Сбербанка в этом году, поделился старший вице-президент банка Олег Ганеев.

"До конца года хотим предложить депозит для физлиц, но опять же, с учетом особенностей исламского финансирования. Например, тот же депозит не может быть с гарантированной процентной ставкой, он должен быть привязан к определенному инструменту, исходя из доходности которого и будет формироваться выгода нашего клиента"

– Ганеев

Он уточнил, что сейчас банк предлагает клиентам-мусульманам 14 сервисов, как для физических, так и для юридических лиц. Исламский банкинг пользуется спросом, продуктовая линейка Сбера будет расширяться, добавил Ганеев в беседе с РИА Новости.