Исламский банкинг может прийти в Москву и ряд других регионов России

В России исламский банкинг может охватить еще несколько регионов. Внедрить его могут в Москве и Петербурге, регионах СКФО, на крайнем Севере, рассказали в Сбербанке.

Исламский банкинг в России может распространиться на Москву и другие города и регионы страны, об этом рассказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Сегодня исламский банкинг действует в четырех регионах РФ: Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкирии. Территорию пилота следует расширить, полагают в Сбере.

"В первую очередь на те, где большая доля мусульман, например республики Северного Кавказа… Ну и, конечно, в пилот нужно включать Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье: за счет большой численности населения здесь в абсолютном значении проживает много мусульман"

– Ганеев

В эксперимент также можно включить те регионы, где работают вахтовики - Поволжье и крайний Север.

Для расширения пилота разрабатываются необходимые механизмы в законе, уточнил Ганеев на форуме "Россия – Исламский мир" в беседе с РИА Новости.