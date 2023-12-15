Ростовскую область и ДНР соединит новая железнодорожная ветка

В нынешнем году на Дону начнется строительство новой железнодорожной линии, которая соединит Ростовскую область и Донецкую народную республику (ДНР), сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
"Запланировано проложить две железнодорожные линии: одну из Донецка в Ростов-на-Дону, другую - закольцованную в регионе"
- Евгений Солнцев
Строительство пути запланировано на текущий год. Это позволит оптимизировать доставку грузов между регионами, уверен глава правительства ДНР, сообщает ТАСС.
Также в ДНР планируется восстановить более 1 тыс км автомобильных дорог, в том числе 405 км дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, добавил Солнцев.
Напомним, железнодорожное сообщение между регионами исправно работало до 2014 года, но было прервано из-за ситуации на Донбассе.