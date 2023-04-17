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В Россию из Донецка пытались ввезти взрывчатку

В Россию из Донецка пытались ввезти взрывчатку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня при досмотре рейсового автобуса, следовавшего из Донецка в Ростов-на-Дону, обнаружили взрывчатое вещество гексоген.

Сегодня в пункте пропуска "Матвеев Курган" на границе ДНР и Ростовской области при досмотре рейсового автобуса, следовавшего из Донецка в Ростов-на-Дону, представителями спецслужб России было обнаружено взрывчатое вещество гексоген, сообщили в правоохранительных органах региона.

При проверке автобуса "Донецк - Ростов-на-Дону" в салоне обнаружено взрывчатое веществе гексоген. Оно изъято, - цитирует собеседника "Интерфакс".

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется поиск перевозившего его злоумышленника.

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