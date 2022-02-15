Российские военные возвращаются с учений в Крыму

15 фев. 16:44

Минобороны РФ сообщает во вторник, что к возвращению в пункты постоянной дислокации после плановых учений в Крыму приступили военнослужащие подразделений Южного военного округа (ЮВО) и Западного военного округа.

"Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны", - пояснили в пресс-службе округа.

Гусеничная бронетехника, задействованная в маневрах, будет железнодорожными эшелонами доставлена в регионы постоянной дислокации, в том числе в Дагестан и Северную Осетию.

Кроме того, с учений в Крыму возвращаются в Нижегородскую область войска и боевая техника Западного военного округа. Боевые расчеты ПЗРК "Игла" и зенитные установки ЗУ-23 отправят к месту дислокации по железной дороге.

Учения проходили на 15 общевойсковых полигонах, в них приняли участие усиленные роты батальонных тактических групп.