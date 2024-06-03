Вестник Кавказа

В Северной Осетии разбился самолет Су-34 ВКС России

В Северной Осетии разбился самолет Су-34 ВКС России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром при выполнении планового учебно-тренировочного полета в горах Северной Осетии разбился истребитель-бомбардировщик Воздушно-космических сил России Су-34, его экипаж погиб.

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 сегодня утром потерпел крушение в горах Северной Осетии, его экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, экипаж погиб, сообщили в министерстве обороны РФ.

"В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб"

- Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика состоял из двух человек, по предварительной информации, причиной трагедии стала техническая неисправность самолета. Более точно причины авиакатастрофы установит комиссия ВКС, которая уже вылетела к месту крушения, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

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