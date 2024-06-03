В Северной Осетии разбился самолет Су-34 ВКС России

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 сегодня утром потерпел крушение в горах Северной Осетии, его экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, экипаж погиб, сообщили в министерстве обороны РФ.
"В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб"
- Минобороны России
Экипаж истребителя-бомбардировщика состоял из двух человек, по предварительной информации, причиной трагедии стала техническая неисправность самолета. Более точно причины авиакатастрофы установит комиссия ВКС, которая уже вылетела к месту крушения, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.