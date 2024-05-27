Аэропорт Владикавказа может получить статус места базирования Red Wings

Компания Red Wings может получить еще одно место базирования. О такой возможности заявил глава Северной Осетии. По словам Сергея Меняйло, предложение рассматривается.

Воздушная гавань Владикавказа может начать действовать в качестве места базирования для перевозчика Red Wings. Такую информацию озвучил глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, аэропорт Владикавказа сейчас работает на беспрецедентном уровне, передает "Интерфакс". Воздушная гавань принимает 8-12 рейсов в день. Совершаются и международные перелеты, добавил глава республики.

Меняйло уточнил, что некоторые рейсы реализуются при участии государства, которое предоставляет субсидии.

"В перспективе рассматриваем возможность базирования авиакомпании Red Wings"

– Меняйло

Глава Северной Осетии уточнил, что власти региона уже сделали перевозчику предложение. В данный момент авиакомпания оценивает его экономические перспективы.

Информация о том, что в 2024 году в Северной Осетии начнет базироваться некая авиакомпания, уже появлялась ранее. Название этого перевозчика не называлось.

Помимо "Владикавказа", других аэропортов в Северной Осетии нет.

Напомним, что местами базирования Red Wings служат московские аэропорты "Жуковский" и "Домодедово", "Кольцово" в Екатеринбурге, а также воздушные гавани Челябинска и Махачкалы. Теперь к ним может присоединиться и Владикавказ.