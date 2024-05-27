Аэропорт Владикавказа может получить статус места базирования Red Wings

Воздушная гавань Владикавказа может начать действовать в качестве места базирования для перевозчика Red Wings. Такую информацию озвучил глава региона Сергей Меняйло.
По его словам, аэропорт Владикавказа сейчас работает на беспрецедентном уровне, передает "Интерфакс". Воздушная гавань принимает 8-12 рейсов в день. Совершаются и международные перелеты, добавил глава республики.
Меняйло уточнил, что некоторые рейсы реализуются при участии государства, которое предоставляет субсидии.
"В перспективе рассматриваем возможность базирования авиакомпании Red Wings"
– Меняйло
Глава Северной Осетии уточнил, что власти региона уже сделали перевозчику предложение. В данный момент авиакомпания оценивает его экономические перспективы.
Информация о том, что в 2024 году в Северной Осетии начнет базироваться некая авиакомпания, уже появлялась ранее. Название этого перевозчика не называлось.
Помимо "Владикавказа", других аэропортов в Северной Осетии нет.
Напомним, что местами базирования Red Wings служат московские аэропорты "Жуковский" и "Домодедово", "Кольцово" в Екатеринбурге, а также воздушные гавани Челябинска и Махачкалы. Теперь к ним может присоединиться и Владикавказ.