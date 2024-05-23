Владикавказ обзаведется новой базой отдыха с модульными отелями

В Северной Осетии в этом году построят новую базу отдыха, в которой отдыхающие смогут остановиться в модульных отелях. Расположить туристический объект планируется в 20 минутах от Владикавказа.

Власти Северной Осетии в этом году намерены реализовать план по строительству новой базы отдыха недалеко от столицы республики. Информацию об этом опубликовал глава региона Сергей Меняйло в своем telegram-канале.

Расположить новые места пребывания туристов планируется в 20 минутах от Владикавказа.

Как сообщил Меняйло, база отдыха будет состоять из 30 модульных домов.

По данным чиновника, 40 млн рублей на возведение нового объекта были получены из федерального бюджета по программе нацпроекта в сфере туризма. Столько же средств будет вложено инвестором, который возводит базу отдыха.

Сейчас к территории уже подведены коммуникации и продолжается сборка модульных домов.

"Друзья, все мы видим какими темпами развивается сфера туризма в Северной Осетии: мы строим новые объекты размещения, разработаны современные маршруты отдыха, с каждым годом растет поток туристов"

– Сергей Меняйло

Глава региона подчеркнул, что новый туристический объект будет построен таким образом, чтобы не нарушить историческое и культурное наследие Северной Осетии.