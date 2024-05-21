Новый город построят в Северной Осетии

Возле Владикавказа появится город-спутник. Новое поселение в Северной Осетии планируется как современный зеленый город с деловым кластером.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что возле столицы региона будет построен город-спутник.
"Это урбанизированный, полностью обеспеченный всей социальной инфраструктурой город-спутник. Потенциал проекта большой, территория комплексного развития - около 280 га. Мы видим его как современную качественную среду для жизни и работы с квартальной застройкой в сетке зеленых бульваров"
– Меняйло
Новый город в Северной Осетии будет зеленым, с жилыми квартами разной этажности, с большим спортивным парком и бульварами. Также город-спутник обзаведется деловым кластером.
Отчасти проект будет финансироваться из госбюджета, отчасти - частными инвестициями, добавил глава республики.