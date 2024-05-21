Вестник Кавказа

Новый город построят в Северной Осетии

Новый город построят в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возле Владикавказа появится город-спутник. Новое поселение в Северной Осетии планируется как современный зеленый город с деловым кластером.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что возле столицы региона будет построен город-спутник.

"Это урбанизированный, полностью обеспеченный всей социальной инфраструктурой город-спутник. Потенциал проекта большой, территория комплексного развития - около 280 га. Мы видим его как современную качественную среду для жизни и работы с квартальной застройкой в сетке зеленых бульваров"

– Меняйло

Новый город в Северной Осетии будет зеленым, с жилыми квартами разной этажности, с большим спортивным парком и бульварами. Также город-спутник обзаведется деловым кластером.

Отчасти проект будет финансироваться из госбюджета, отчасти - частными инвестициями, добавил глава республики.

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