В Кармадонском ущелье достроят «замороженный» при СССР поселок

Курортный поселок, строительство которого было «заморожено» еще во времена СССР будет возведен в Кармадонском ущелье. Ранее на этой территории находился санаторий.

Власти Северной Остерии решили возобновить строительство поселка, возведение которого было прервано еще во времена Советского Союза. Так, в 1980-х годах, когда планировалось возведение санатория и жилых корпусов. Однако из-за различных обстоятельств строительство было приостановлено. Сейчас же проект возобновляется, и это обещает стать важным событием для развития туристической индустрии региона.

«Один из проектов – курортный поселок в Кармадонском ущелье. Место, в котором запланировано строительство поселка, <> — это территория, на одном из участков которой когда-то существовал популярный в Советском Союзе санаторий „Кармадон“. Там же в 80-х годах прошлого столетия начали строить новый санаторий и жилые корпуса для его будущих работников»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, спустя десятилетия, идея возрождения строительства туристического поселка в Кармадонском ущелье стала крайне актуальной. Развитие туризма в регионе становится все более активным, а потенциал этого ущелья как туристического направления оценивается очень высоко.

Новый туристический поселок в Кармадонском ущелье обещает стать не просто местом для отдыха, но и центром притяжения для туристов со всего мира. Развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания и отдыха, а также активное продвижение туристического продукта позволят раскрыть весь потенциал этого уникального места.