Белоусов прибыл в Казахстан на встречу министров обороны ОДКБ

Глава Минобороны РФ прилетел в Алматы, где будет принимать участие в переговорах с министрами обороны стран ОДКБ.
Совет министров обороны ОДКБ обсудит вопросы безопасности в Алматы в ближайшие два дня.
На встречу прибыл глава Минобороны России Андрей Белоусов. Информацию об этом распространило ведомство.
Сообщается, что в процессе переговоров будут подниматься вопросы безопасности территорий, которые отвечает Организация Договора о коллективной безопасности.
"В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации"
– Минобороны РФ
Кроме этого, запланированы встречи с рядом представителей военных министерств стран, которые входят в ОДКБ.