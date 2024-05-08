Вестник Кавказа

Белоусов прибыл в Казахстан на встречу министров обороны ОДКБ

Белоусов прибыл в Казахстан на встречу министров обороны ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Глава Минобороны РФ прилетел в Алматы, где будет принимать участие в переговорах с министрами обороны стран ОДКБ.

Совет министров обороны ОДКБ обсудит вопросы безопасности в Алматы в ближайшие два дня.

На встречу прибыл глава Минобороны России Андрей Белоусов. Информацию об этом распространило ведомство.

Сообщается, что в процессе переговоров будут подниматься вопросы безопасности территорий, которые отвечает Организация Договора о коллективной безопасности.

"В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации"

– Минобороны РФ

Кроме этого, запланированы встречи с рядом представителей военных министерств стран, которые входят в ОДКБ.

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