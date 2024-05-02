Вопрос Армении и ОДКБ не обсуждался на саммите ЕАЭС

Тема ОДКБ и заморозки участия в ней Армении не поднималась на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Кремле сегодня, заявил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук. Он напомнил, что ЕАЭС касается исключительно экономики.

На юбилейном саммите ЕАЭС, который прошел сегодня в Москве, рассматривались только вопросы экономического сотрудничества, заявил и.о. зампредседателя правительства Алексей Оверчук.

"ОДКБ – это не тема Евразийского экономического совета. Где ЕАЭС – там чисто экономические вопросы"

– и.о. вице-премьера

Он уточнил, что за пределы повестки ЕАЭС не выходили участники как узкого, так и широкого состава саммита.

В ответ на вопрос о будущем Армении в составе ЕАЭС Оверчук напомнил о заявлении по этому поводу премьер-министра страны: ранее Никол Пашинян говорил о необходимости конструктивной работы в рамках союза.

"От ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды. За последние два года доход на душу населения Армении увеличился почти в два раза за счет роста торговли, которая идет опережающими темпами между государствами-членами объединения"

– Оверчук

Политик также напомнил о "колоссальных выгодах", которые дает Армении сотрудничество с другими участниками ЕАЭС, в том числе Россией. В результате Ереван получает "большие преференции" по ценам на энергоносители и продукты. Товарооборот, обратил внимание Оверчук, стремительно растет, так что можно говорить в целом о нормальном развитии экономического сотрудничества.