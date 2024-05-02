Путин: ЕАЭС продемонстрировал свою эффективность перед новыми вызовами

Владимир Путин заявил, что ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов. Он отметил, что заинтересованность в ЕАЭС проявляют и другие страны.

Президент Владимир Путин, выступая на юбилейном саммите ЕАЭС в Москве, заявил об эффективности объединения перед лицом новых вызовов и санкций.

Он отметил, что организация достигла больших результатов в формировании благоприятного инвестиционного климата. По его словам, этому способствовали совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей.

Путин сообщил, что устранение торговых и административных барьеров поспособствовало обеспечению высокой степени свободы перемещения товаров и переходу стран на единые нормы и стандарты.

Президент подчеркнул, что в настоящее время многие иностранные государства, а также крупные региональные структуры (СНГ, ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) заинтересованы в связях с объединением.

Кроме того, Путин сказал, что страны-члены организации уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности, развитию агропромышленного комплекса. Он добавил, что успешно решена задача снабжения внутреннего рынка продуктами питания и видами сельскохозяйственной продукции.

Помимо этого, он выделил слаженное взаимодействие стран, входящих в ЕАЭС, по налаживанию транспортной системы. Путин напомнил о работе по проекту коридорах "Север-Юг".

В заключение президент выразил уверенность, что страны-члены объединения добьются весомых результатов в развитии организации.