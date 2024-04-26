В Москве стартовал юбилейный саммит ЕАЭС

В Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС. Мероприятие проходит в Кремле. На саммит прибыли главы государств, входящих в объединение.

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза стартовал в Москве. Заседание проходит в Кремле в узком формате.

Отмечается, что в Кремле собрались главы государств, которые входят в объединение. Первым из гостей приехал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Помимо него и Владимира Путина, в саммите участвуют премьер армянский премьер Никол Пашинян, президенты Казахстана и Кыргызстана – Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном форматах. На встречу в расширенном составе приглашены лидеры Кубы и Узбекистана в качестве стран-наблюдателей.

В ходе заседания президент России заявил, что саммит в Кремле будет не просто юбилейным, но по-настоящему деловым. Он отметил, что в ходе заседания будут рассмотрены новые решения, которые имеют стратегический характер и будут направлены на углубление сотрудничества.

Путин подчеркнул, что за прошедшие 10 лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура. По его словам, деятельность объединения способствует росту торговли и инвестиционных обменов, а также расширению связей.

Глава государства уточнил, что взаимодействие в рамках организации приносит реальную выгоду каждому из участников данного объединения.

Говоря о макроэкономической динамике ЕАЭС, Путин уточнил, что она остается положительной и в этом году. Он сообщил, что за 10 лет совокупный ВВП вырос до $2,5 трлн, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% - до $923 млрд, добавив, что свыше 90% расчетов проводятся в нацвалютах.

Кроме того, президент России сказал, что ЕАЭС помогает обеспечить стабильное экономическое развитие региона в целом и ведет к повышению качества жизни и благосостояния жителей стран.

В свою очередь глава правительства РА Никол Пашинян, председательствующий на саммите в Москве, выразил благодарность России за организацию мероприятия. После он предложил сразу продолжить заседание без прессы.