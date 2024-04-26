Пашинян вылетел в Москву "снимать негативные нюансы"

Армянский премьер вылетел в Москву, где под его председательством пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Также планируется встреча с президентом РФ. На повестке – весь спектр российско-армянских отношений.

Глава армянского правительства Никол Пашинян начинает официальный визит в Россию. Об этом информирует пресс-служба кабмина, отмечая, что под председательством премьера Армении пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Также планируется, что президент России Владимир Путин проведет с Пашиняном встречу.

Перед вылетом с Москву Пашинян рассказал о повестке предстоящего визита.

«Повестка с Россией очень разнообразна. И вы знаете, что в этот период набралось много вопросов, часть из них поднималась. И мы никогда не считали, что поднимаем вопросы просто, чтобы поднять их. Мы считали, что это делается, чтобы снять негативные нюансы из дружественных отношений двух стран»

– Никол Пашинян

Далее он отметил, что обсуждаться будет полный спектр двусторонних отношений России и Армении.