Белоусов уличил Запад в разжигании враждебности на Южном Кавказе

Стремление Запада к конфронтации с Россией провоцирует напряженность на Южном Кавказе, в том числе между Азербайджаном и Арменией, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Действия Запада становятся причиной осложнения обстановки на Южном Кавказе, такое заявление сделал министр обороны России Андрей Белоусов на саммите ОДКБ, который проходит сегодня в Алматы.

"Отдельные страны Североатлантического альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию"

– Андрей Белоусов

Министр обратил внимание на бесцеремонное навязывание Западом своих услуг в качестве посредника в процессе нормализации отношений, в рамках чего Баку и Ереван должны подписать мирный договор только на западных площадках и исключительно под его диктовку.

Кроме того, обратил внимание глава ведомства, стремление НАТО и ЕС к конфронтации с Москвой приводит к эскалации напряженности в регионах, связанных с ОДКБ.

Напомним, накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала близкое по духу заявление, указав, что Запад предпринимает шаги для роста враждебности в регионе Южного Кавказа.

"Страны региона между собой должны с их точки зрения не налаживать связи, а враждовать. Соседи должны заниматься не экономикой, торговлей, инфраструктурой, а бесконечным выяснением отношений"

– Мария Захарова

Дипломат пояснила, что таким образом Запад решает свои задачи, одна из которых – выдавить РФ из региона.