Азербайджан поделился военным опытом с Россией

В Баку прибыла делегация Минобороны России. Она ознакомилась с современным оружием и техникой и посетила воинскую часть.

Делегация Минобороны России под руководством начальника Главуправления военной полиции ведомства Виталия Коха совершила визит в Баку, сообщает пресс-служба министерства оборона АР.

Российские представители прибыли в Азербайджан для участия в рабочей встрече по обмену опытом в области обеспечения правопорядка, безопасности дорожного движения и кадровой подготовки в ВС.

Гости посетили Аллею шехидов, где возложили цветы на могилы солдат и почтили их светлую память. Затем они возложили цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиев на территории Управления военной полиции.

Далее делегации показали брифинг об истории и повседневной деятельности Управления военной полиции, материально-техническом обеспечении и программе тренировок. Стороны обменялись мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Помимо этого, делегации продемонстрировали современное оружие и технику, используемое подразделениями военной полиции, административное здание, спортзал и автопарк. Гости оставили памятную запись в Книге почетных гостей.

Кроме того, представители МО РФ побывали на Н-ской воинской части и на учебном полигоне. Там они увидели показательную тренировку подразделений военной полиции по поисково-спасательной работе, обезвреживанию вооруженных лиц и эвакуации военнопленных.