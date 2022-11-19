Глава Пентагона позвонил министру обороны России

Телефонный разговор главы Минобороны РФ и главы Пентагона состоялся накануне. Белоусов и Ллойд говорили впервые. Американский министр более года назад общался с Шойгу, когда тот занимал пост главы МО РФ.

Главы оборонных ведомств России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели во вторник телефонные переговоры. Инициатором стала американская сторона.

"25 июня 2024 года по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина. Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины"

– МО РФ

Российской стороной было отмечено, что на фоне поставок вооружений США Киеву имеется "опасность дальнейшей эскалации".

Глава Минобороны РФ и глава Пентагона последний раз общались более года назад - в марте прошлого года. Тогда пост министра в России занимал Сергей Шойгу. Белоусов и Остин беседовали 25 июня впервые.