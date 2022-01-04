Из-за аварии жители одного из районов Тбилиси остались без газа

4 янв. 19:30

Ремонтные работы, которые проводила одна из грузинских строительных компаний, оставила без газа около 7 500 потребителей в Тбилиси, - сообщили в энергораспределительной компании Tbilisi Energy.

"Подача газа была прекращена из-за повреждения газопровода в одном из районов столицы. Газопровод повредила строительная компания во время подземных работ, которые велись без нашего согласия в районе озера Лиси. Мы стараемся как можно быстрее решить проблему, которая возникла независимо от нас", – говорится в сообщении Tbilisi Energy, передает Sputnik Грузия.

Без газа остались жилой комплекс "Лиси По", ряд улиц Сабурталинского района, а также проспекты Важа-Пшавела, Пекина, улица Симона Канделаки. Нет газа и в окрестностях Лиси – Центре управления общественной безопасностью 112 и других объектах.

Подачу газа коммунальные службы грузинской столицы обещают полностью восстановить ​​сегодня до 22:00.