"Газпром" обеспечит голубым топливом еще 200 сел Дагестана

До конца 2025 года газ получат еще более 200 дагестанских сел – таковы планы ООО "Газпром межрегионгаз", которые озвучил на КИФ в Грозном гендиректор организации Сергей Густов.

До конца следующего 2025 года газ придет еще как минимум в 200 населенных пунктов Дагестана, рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, сообщает Telegram-канал правительства региона.

"Всего в рамках программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2021-2025 годы будет газифицировано свыше 200 населенных пунктов, модернизировано более трех десятков источников газоснабжения. Это значит, что надежным газоснабжением будут обеспечены и жители, и социальные объекты, и предприятия сельского хозяйства, и объекты туристической инфраструктуры"

- Сергей Густов

Все эти поселения будут газифицированы в рамках пятилетней программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Также глава Дагестана и гендиректор газоснабжающей компании на полях Кавказского инвестиционного форума в Грозном обсудили вопросы развития газоснабжения и газификации, консолидации газовых сетей и работы Единого оператора теплоснабжения.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что к жителям четырех высокогорных сел Цумадинского района Дагестана с новым газопроводом пришел природный газ – экологически чистое топливо, будет питать 18 котельных и даст им долгожданное тепло в зимнее время года.