В Дагестане подвели газ к четырем высокогорным селам

В Цумадинском высокогорном районе Дагестана сегодня заработал новый газопровод – он даст жителям четырех сел газ, а главное – тепло: им будут питаться 18 котельных, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.
"Специалисты "Газпром газораспределение Дагестан" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 10 км от села Тисси-Ахитли до сел Цедатль, Нижнее Гаквари и Верхнее Гаквари Цумадинского района"
- Ризван Мурадов
Уже построены распределительные сети в селе Нижнее Гаквари, что позволило приступить к газу новых потребителей, в числе которых социальные объекты: школа, дошкольное учреждение, сельская библиотека, культурно-досуговый центр, мечеть, администрация, - добавил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".