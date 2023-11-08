В Дагестане подвели газ к четырем высокогорным селам

У жителей четырех высокогорных сел Дагестана сегодня праздник – в их дома с новым газопроводом пришел природный газ – экологически чистое топливо, которое будет питать 18 котельных.

В Цумадинском высокогорном районе Дагестана сегодня заработал новый газопровод – он даст жителям четырех сел газ, а главное – тепло: им будут питаться 18 котельных, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.

"Специалисты "Газпром газораспределение Дагестан" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 10 км от села Тисси-Ахитли до сел Цедатль, Нижнее Гаквари и Верхнее Гаквари Цумадинского района"

- Ризван Мурадов

Уже построены распределительные сети в селе Нижнее Гаквари, что позволило приступить к газу новых потребителей, в числе которых социальные объекты: школа, дошкольное учреждение, сельская библиотека, культурно-досуговый центр, мечеть, администрация, - добавил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".