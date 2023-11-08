Северная Осетия полностью завершила догазификацию

Программа догазификации, запущенная в 2021 году, полностью реализована в Северной Осетии. Подробности рассказали в руководстве республики.

Догазификация в Северной Осетии полностью окончена в уходящем году, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

Итоги работы обсуждались на прошедшем сегодня совещании.

"Программа догазификации в Северной Осетии в этом году выполнена на 100%"

– ведомство

В сообщении отмечается, что в общей сложности с 2021 года было подписано почти 2,4 тыс договоров. В почти 2,1 тыс домов газ довели до границы участка. Полностью газоснабжение налажено в 1194 домах.

В скором времени будет разработан план, по которому будет проводиться социальная газификация в будущем году.