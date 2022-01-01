Грузия поставила цель вакцинировать от Covid-29 70% населения к концу года

1 янв. 19:28

Глава Наццентра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил сегодня, что в течение следующих 364 дней 2022 года власти постараются теми или иными способами добиться вакцинации от Covid-19 70% населения республики.

Он пояснил, что для Грузии 70% вакцинации будет достаточно, чтобы достичь массового иммунитета к коронавирусу, пишет Спутник-Грузия.

"К сожалению, нам не удалось достичь необходимого охвата в 2021 году. Первой причиной этого стало то, что мы сократили информационную кампанию в стране. Она должна была быть более активной и агрессивной", - призвал Гамкрелидзе.

Напомним, что на 31 декабря в Грузии было вакцинировано всего 40% населения.