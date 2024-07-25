Основатель «Грузинской мечты» заразился коронавирусом

Представители партии «Грузинская мечта» передали информацию о том, что ее основатель Бидзина Иванишвили заразился коронавирусом 2 недели назад. Сейчас он продолжает бороться с недугом.

У почетного председателя партии власти «Грузинская мечта», миллиардера Бидзина Иванишвили обнаружили коронавирус около двух недель назад. Сейчас он все еще продолжает наблюдаться у врачей, передали в пресс-службе партии.

«У почетного председателя партии две недели назад диагностировали коронавирус, и в настоящее время он проходит лечение»

- партия «Грузинская мечта»

По причине заболевания Иванишвили с опозданием опубликовал поздравление спортсменов, завоевавших медали на парижской Олимпиаде. В письме он отметил достижения дзюдоистов Тато Григалашвили, Лашу Бекаури и Илью Суламанидзе.

Бидзина Иванишвили нечасто выступает на публике и ведет довольно закрытый образ жизни. Сейчас он уже два года как живет в поселке Шекветили около Черного моря, хотя раньше большую часть времени проводил на горе Гомбори в грузинской столице в своем особняке.

Последний раз он появлялся на публике 16 июля, когда проходил предвыборный митинг «Грузинской мечты».

Бидзине Иванишвили сейчас 68 лет. Он считается одним из самых богатых людей Грузии: в списке Forbes он встал на 600 место, где его состояние оценили почти в 5 млрд долларов. Бизнесмен был премьер-министром страны один год, с 2012 по 2013 годы. После небольшого перерыва в политику вернулся два года назад в качестве почетного председателя партии "Грузинская мечта".