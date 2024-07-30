Коронавирус снова заражает россиян

В России выявлен рост заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе болезнью заразились почти 8 тыс человек. Подъем заболеваемости ожидается к концу лета – началу осени.

Роспотребнадзор на своем сайте сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России. На прошлой неделе выявлено 7,9 тыс случаев заражения.

В ведомстве отметили, что показатель заболеваемости увеличился на 28,1%. При этом сотрудник пресс-службы заверил, что ситуация находится под контролем.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, число заболевших инфекциями традиционно растет с конца лета – начала осени из-за активного перемещения граждан в отпуска.

"Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия - все это оказывает влияние на рост заболеваемости"

- Роспотребнадзор

Стоит добавить, что в России доминирует ковидный штамм "омикрон". Также в ведомстве выделили варианты FLiRT (KS.1), JN.1.16.1 и ХВВ.