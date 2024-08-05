Новые коронавирусы обнаружили у летучих мышей в Дагестане

Ученые нашли новые коронавирусы у летучих мышей в Дагестане. Кроме того, были найдены коронавирусы у рукокрылых Сибири.

Ученые из института медицины и ветеринарии Дагестана провели исследование, в результате которого были обнаружены новые коронавирусы у летучих мышей. Эти вирусы вызывают особый интерес из-за их сходства с возбудителями последней коронавирусной инфекции, такой как COVID-19.

«Вирусы, обнаруженные у рукокрылых Дагестана, имеют большое сходство с возбудителем последней коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию, а также другими коронавирусами с территории Кавказа, Ближнего Востока и Европы. Благодаря исследованиям в Дагестане ученым удалось значительно расширить список известных коронавирусов у летучих мышей на Северном Кавказе»

– доцент ДГУ (Махачкала) Александр Жигалин

Открытие может помочь ученым лучше понять происхождение и эволюцию коронавирусов, а также способствовать разработке новых методов профилактики и лечения вирусных инфекций.

Помимо обнаружения новых коронавирусов у летучих мышей в Дагестане, ученые также впервые выявили коронавирусы у рукокрылых Сибири. Это открытие добавляет новые данные для того, чтобы понять как вирусы распространяются среди диких животных, и подчеркивает важность исследований в области болезней, передающихся от животных к человеку.