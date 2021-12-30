Что ждет азербайджано-армянские отношения в 2022 году?

Несмотря на эпизодические вспышки напряженности и вооруженные столкновения, 2021 год был относительно мирным и многообещающим в истории азербайджано-армянских отношений. На трех встречах, организованных при посредничестве РФ и ЕС, лидеры Азербайджана и Армении обсудили пути нормализации отношений, выражая приверженность установлению мира.

Ситуация в регионе прошла долгий путь от печально известного выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в августе 2019 года, когда он заявил, что "Карабах - это Армения, и точка", пишет Modern Diplomacy.

Переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи формализовали мирные усилия сторон за последний год: Баку и Ереван фактически признали свои международные границы и начали переговоры об их делимитации и демаркации. В конце 2021 года премьер-министр Пашинян сослался на резолюции СБ ООН от 1993 года как на неизбежную правовую основу для переговоров о статусе Карабахского региона Азербайджана. Это подтвердило выход отношений между Баку и Ереваном на качественно новый этап. В четырех резолюциях, принятых СБ ООН в период первой Карабахской войны, международным сообществом признается территориальная целостность Азербайджана, в которую входит Карабах.

Касаясь содержания мирных переговоров между Баку и Ереваном в период правления своих предшественников, Пашинян сказал, что уточнение статуса Карабаха должно произойти в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики. Это, наряду с достижениями на переговорах о разблокировании региональных экономических и транспортных связей в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня, заключенного между Арменией, Азербайджаном и Россией в ночь 9 на 10 ноября 2020 года, дало основания полагать, что 2022 год пройдет в русле дальнейшего укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе.

В связи с этим можно сделать прогнозы развития армяно-азербайджанских отношений на 2022 год.

Во-первых, ожидается, что формат переговоров останется прежним: то есть основные решения будут приниматься в трехстороннем формате лидерами Армении, Азербайджана и России. После окончания 44-дневной войны Москва стала приверженцем и гарантом соглашений по большинству конфликтных вопросов между Баку и Ереваном и не заинтересована в утрате своей роли в этом процессе в обозримом будущем. Наряду с этим возможны контакты и встречи между лидерами двух стран при посредничестве других игроков, например, Евросоюза. Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 14 декабря в Брюсселе продемонстрировала способность ЕС усадить обе стороны за стол переговоров. Но возможность регулярных прямых контактов и встреч потребует больше времени.

Во-вторых, ожидается, что в следующем году Баку и Ереван объявят о создании рабочих групп по делимитации армяно-азербайджанской границы. Это предотвратит повторение вооруженных столкновений.

В-третьих, Баку и Ереван, можно ожидать шагов на пути разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. На встрече в Сочи лидеры двух стран договорились об открытии железной дороги между западными регионами Азербайджана и Нахчываном через территорию на юге Армении. Уже составлен график и подсчитаны затраты, тем не менее, сторонам еще предстоит договориться о технических деталях по Зангезурскому коридору. В следующем году можно ожидать значительного прогресса в этом направлении. При этом Армения получит возможность осуществлять железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана, что станет дополнительным стимулом для укрепления мира в регионе.

В-четвертых, в 2022 году платформа регионального сотрудничества в формате "3+3" с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции может стать площадкой для обсуждения и решения региональных проблем. Хотя Грузия вряд ли решит присоединиться к этой платформе в следующем году из-за натянутых отношений с Россией, если эта платформа станет реальной геополитической силой региона, то Тбилиси придется найти способ взаимодействия с форматом. Платформа "3+3" обладает большим потенциалом, поскольку страны-участницы либо уже находятся в дружеских отношениях друг с другом, либо готовы в ближайшее время их строить. Сближение Баку и Тегерана после недавней напряженности и прогресс в нормализации турецко-армянских отношений также внесут вклад в формат "3+3". Инициатива может стать полезной и для нормализации российско-грузинских отношений.

Освобождение Азербайджаном оккупированных территорий в ходе 44-дневной войны 2020 года создало уникальный шанс для мира в регионе. Этот исторический шанс не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Процесс нормализации придется защищать от деструктивных сил, угрожающих подорвать мирный процесс в послевоенный период.