44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцать пятый, 21 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью двадцать пятого дня войны, 21 октября, в Москву в третий раз за две недели прилетел глава МИД Армении. В это время на южном фронте армянские оккупационные войска отступили к Губадлы под натиском освободительной азербайджанской армии. Были опубликованы видеодокументы ударов по позициям захватчиков.

Утром в Баку сообщили, что за одни лишь прошлые сутки по шести мирным городам Азербайджана оккупанты выпустили 498 снарядов, большинство - по Тертеру. Стало известно, что армянские командиры отказываются вести солдат в бой с азербайджанской армией. Были опубликованы видеодокументы о катастрофическом состоянии джебраильского села Черекен.

Также утром в Москву вылетел глава МИД Азербайджана. Баку потребовал от иностранных граждан не участвовать в боевых действиях в Карабахе и Зангезуре. Иранские медики выразили выразили желание прибыть в зону боевых действий для лечения военных и мирных жителей Азербайджана.

К 14:00 прошли раздельные переговоры главы МИД России с азербайджанским и армянским коллегами. Появилось видео дезертирства армянских танкистов, бросивших технику на поле боя.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянских граждан "воевать до победного конца" за оккупацию Карабаха. В Баку подчеркнули, что так Ереван указывает на нежелание жить мирно. Были уничтожены еще три беспилотника ВС РА. Минобороны Армении признало гибель 834 оккупантов.

К 18:00 импорт новых турецких товаров в Армению был официально запрещен на первые полгода 2021 года. Пашинян обратился к местным властям в армянских областях с призывом формировать отряды добровольцев на фоне продолжавшегося отступления оккупационных сил в Губадлинском и Джебраильском районах.

После 19:00 президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении сразу 21 села и поселка Миндживан в Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах. Президент Армении Армен Саркисян встретился с генсеком НАТО в Брюсселе. Госсекретарь США рассказал о повестке переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении.

Вечером стало известно о готовности Никола Пашиняна встретиться лично с Ильхамом Алиевым. В Баку напомнили Пашиняну его же утренние слова о войне до победной конца.

Таким образом, в двадцать пятый день войны бегство оккупантов с поле боя приобрело массовый характер, освободительная армия Азербайджана начала десятками освобождать от оккупации населенные пункты Карабаха и Зангезура. На фоне нового визита в Москву глав МИД Азербайджана и Армении Никол Пашинян призвал армянских граждан не сдаваться, но тут же выразил готовность встретиться с Ильхамом Алиевым. Война приближалась к закономерному концу.