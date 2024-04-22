Кабардино-Балкария определилась с местом, где разместится IT-парк

Власти КБР намерены реализовать проект по возведению IT-парка на территории региона. За счет него планируется создать порядка 450 рабочих мест для специалистов инновационной сферы.
Кабардино-Балкария обзаведется IT-парком. Власти региона утвердили место, на котором будет построен объект.
Проект планируется реализовать около здания Государственного университета имени Х.М.Бербекова. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава региона Казбек Коков.
"Решен вопрос и с другой площадкой, где также разместятся резиденты будущего IT-парка. Это здание на углу проспекта Ленина и улицы Тарчокова"
– Казбек Коков
Сообщается, что за счет парка инновационных технологий удастся создать 450 новых рабочих мест для специалистов этой сферы.
Сейчас рабочие возводят инфраструктуру парка.
В прошлом году власти региона заявили, что ввести в эксплуатацию объект планируется в начале 2025 года.