Вестник Кавказа

Кабардино-Балкария определилась с местом, где разместится IT-парк

Кабардино-Балкария определилась с местом, где разместится IT-парк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КБР намерены реализовать проект по возведению IT-парка на территории региона. За счет него планируется создать порядка 450 рабочих мест для специалистов инновационной сферы.

Кабардино-Балкария обзаведется IT-парком. Власти региона утвердили место, на котором будет построен объект.

Проект планируется реализовать около здания Государственного университета имени Х.М.Бербекова. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"Решен вопрос и с другой площадкой, где также разместятся резиденты будущего IT-парка. Это здание на углу проспекта Ленина и улицы Тарчокова"

– Казбек Коков

Сообщается, что за счет парка инновационных технологий удастся создать 450 новых рабочих мест для специалистов этой сферы.

Сейчас рабочие возводят инфраструктуру парка.

В прошлом году власти региона заявили, что ввести в эксплуатацию объект планируется в начале 2025 года.

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