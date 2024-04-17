В Кабардино-Балкарии появятся школы полного дня

В сельских школах и школах малых городов республики появятся образовательные центры "Точки роста". Цель программы – создание комфортной и стимулирующей образовательной среды, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал.

В 2024 году в 13 школах Кабардино-Балкарии планируется открытие уникальных образовательных центров – "Точек роста". Эта программа призвана помочь школьникам в развитии их талантов, способностей и интересов, а также обеспечить им дополнительные возможности для самореализации.

«В текущем году планируем создать еще 13 центров образования „Точка роста“. Таким образом, до конца текущего года во всех наших сельских школах и школах малых городов заработают центры образования „Точка роста“. В результате наши школы должны стать школами полного дня, ориентированными на полноценное развитие детей»

– глава Минпросвещения и науки республики Анзор Езаов

По его словам, целью программы "Точки роста" является создание комфортной и стимулирующей образовательной среды, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал. Основные принципы работы "Точек роста" включают индивидуальный подход к каждому ученику, развитие креативности и самостоятельности, а также формирование ключевых компетенций для успешной жизни в современном мире.

Министр отметил, что открытие "Точек роста" в школах Кабардино-Балкарии имеет огромное значение для развития образования в регионе. Эти центры станут местом, где школьники смогут не только получить знания по школьным предметам, но и развить свои таланты в различных областях: от искусства до науки. Такой подход поможет подготовить молодое поколение к сложностям современного мира и дать возможность каждому ребенку найти свое призвание.