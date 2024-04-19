Дагестан и Чечня вышли в лидеры по приросту самозанятых

Согласно данным исследования, Дагестан, Тува и Чечня стали лидерами в области пророста самозанятых. Это связано как с особенностями экономической ситуации в регионах, так и с динамикой развития рынка труда.

С каждым годом все больше людей в России выбирают статус самозанятого для осуществления своей предпринимательской деятельности. Интересно, что согласно статистике, Дагестан и Чечня выделяются среди других регионов страны по приросту числа самозанятых. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервис приема платежей ЮKassa.

«В прошлом году число самозанятых больше всего выросло в Дагестане, Тыве и Чечне — в три раза в каждом регионе. За ними в рейтинге следуют Читинская (плюс 84%), Орловская (плюс 83%), Курганская (плюс 81%), Калининградская (плюс 70%) и Мурманская (плюс 67%) области. В Москве и Санкт-Петербурге самозанятых стало на 27% и 20% больше соответственно»

– ЮKassa.

Причины роста числа самозанятых в Дагестане и Чечне

Отметим, что одной из главных причин такого активного роста самозанятости в Дагестане и Чечне можно назвать особенности экономической ситуации в этих регионах. Часто люди вынуждены искать альтернативные источники дохода из-за отсутствия стабильной работы или низкого уровня заработной платы. Статус самозанятого дает возможность начать свой бизнес с минимальными затратами и формализацией.

Кроме того, для многих жителей регионов статус самозанятого стал отличной возможностью для самореализации и улучшения финансового положения. Благодаря упрощенной системе налогообложения и отсутствию необходимости регистрации фирмы, они могут быстро начать зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом.