Свыше 100 тыс туристов будут отдыхать в Дагестане на майские праздники

Дагестан ждет наплыв туристов на майские праздники. В этом году в регион приедет на 20% больше путешественников, чем в прошлом.

Порядка 115 тыс туристов решили отметить майские в Дагестане. Эта цифра на 20% больше показателей за такой же период прошлого года. Информацию об этом озвучили в Минтуризме республики.

В предыдущем году за майские праздники региона посетили более 95 тыс туристов.

"Данная положительная динамика связана с увеличением интереса к отдыху в нашем регионе и развитием туристской инфраструктуры"

– Минтуризма Дагестана

В ведомстве заявили, что цены на отдых в республике почти не изменились по сравнению с прошлым годом. При этом туркомпании отмечают, что цены были подняты до 15% из-за увеличения стоимости услуг гидов и входных билетов на туристические объекты.

Отмечается, что загрузка объектов размещения в регионе будет до 45%. В Минтуризме заявили, что республика может предоставить туристам номера в отелях различных категорий.