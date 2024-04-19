Вестник Кавказа

Свыше 100 тыс туристов будут отдыхать в Дагестане на майские праздники

Свыше 100 тыс туристов будут отдыхать в Дагестане на майские праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан ждет наплыв туристов на майские праздники. В этом году в регион приедет на 20% больше путешественников, чем в прошлом.

Порядка 115 тыс туристов решили отметить майские в Дагестане. Эта цифра на 20% больше показателей за такой же период прошлого года. Информацию об этом озвучили в Минтуризме республики.

В предыдущем году за майские праздники региона посетили более 95 тыс туристов.

"Данная положительная динамика связана с увеличением интереса к отдыху в нашем регионе и развитием туристской инфраструктуры"

– Минтуризма Дагестана

В ведомстве заявили, что цены на отдых в республике почти не изменились по сравнению с прошлым годом. При этом туркомпании отмечают, что цены были подняты до 15% из-за увеличения стоимости услуг гидов и входных билетов на туристические объекты.

Отмечается, что загрузка объектов размещения в регионе будет до 45%. В Минтуризме заявили, что республика может предоставить туристам номера в отелях различных категорий.

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