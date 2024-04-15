Рейсов в Дагестан станет больше на летний период

О запуске авиарейсов между Москвой и Махачкалой сообщает "ЮТэйр". Перевозки начнутся с 1 мая, турпоток в Дагестан в летние месяцы стабильно растет.

Российская авиакомпания "ЮТэйр" запускает прямые рейсы в аэропорт Махачкалы из российской столицы.

"Дагестан - активно-развивающееся туристическое направление в России, поэтому прямые рейсы в столицу республики важны для наших пассажиров"

– Utair

Самолеты между Москвой и Махачкалой будут летать ежедневно. Время в пути составит три часа. Рейс в Дагестан будет вылетать в ночное время - в 23.55, в обратном направлении - в 06.00 утра.

Прямые рейсы в Махачкалу также есть в расписании других российских перевозчиков, они востребованы.