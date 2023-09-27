Азербайджан отмечает трехлетнюю годовщину Отечественной войны

Опубликовано: 9:54, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД Азербайджана

Сегодня в Азербайджане День памяти – в стране вспоминают о героях, отдавших жизни за свободу: ровно три года назад начался последний акт 30-летней Карабахской войны - 44 дня решающих боевых действий, поставивших точку в армяно-азербайджанском конфликте.

Сегодня в Азербайджане Национальный день памяти: ровно три года со дня начала Второй, 44-дневной войны в Карабахе и Восточном Зангезуре, которая стала ключевым, поворотным моментом в истории Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую армию, восстановив территориальную целостность страны, и согласно распоряжению президента страны Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Жители страны и миллионы соотечественников по всему миру вспоминают шехидов, отдавших свои жизни ради освобождения азербайджанских земель от оккупации: это и мирные жители Тертера, Барды и Гянджи, погибшие в результате вероломных бомбардировок, и мирные жители, погибшие на армянских минах на освобожденных территориях уже после окончания боевых действий, и, конечно, шехиды, павшие смертью храбрых при отражении армянской провокации в сентябре 2022 года.

В этот день весь Азербайджан вспоминает десятки тысяч жертв армянской оккупации, погибших в годы Первой карабахской войны и за 30 лет попыток решить карабахский конфликт мирным путем.

Но в то же время это и день национальной гордости - день, с которого начался тяжелый 44-дневный путь азербайджанского народа к исторической Победе над оккупантами, когда Азербайджан под руководством главы государства Ильхама Алиева начал победоносное освобождение оккупированных территорий. Была выстроена устойчивая и развивающаяся экономика, обеспечена стабильность, сформирована современная и отлично оснащенная армия - все это обусловило Победу Азербайджана и восстановление его территориальной целостности.

Сегодня с балконов, из окон зданий в память о героях этой войны будут развеваться сотни тысяч флагов Азербайджана - символа воли народа и его национальной гордости.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с Днем памяти, написав:

"Светлая память о наших героях, павших за Родину, будет вечно жить в наших сердцах!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".

Днем гордости тюркского мира назвал этот день бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции, сопредседатель Союза старейшин Турции и тюркского мира Хулуси Кылыч.

"Азербайджан золотыми буквами вписал свою победу в историю. Многие стали шехидами, сражаясь за свою Родину. Наши солдаты тоже отдали свои жизни за Карабах. Родная земля - бесценна. 44-дневная Отечественная война выявила мощь Азербайджана в регионе. 27 сентября стало началом освобождения земель, оккупированных 30 лет, возвращения на исконные земли вынужденных переселенцев, началом пути ко Дню гордости тюркского мира"

- Хулуси Кылыч