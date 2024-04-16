Вестник Кавказа

Полицейские задержали еще 10 фигурантов дела о хищениях в "Дагэнерго"

Полицейские задержали еще 10 фигурантов дела о хищениях в "Дагэнерго"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество задержанных в рамках уголовного дела превышает несколько десятков человек. В их число, в частности, входит глава "Дагэнерго".

В Дагестане в рамках расследования о крупных хищениях в "Дагэнерго" задержаны еще 10 человек. Об этом 25 апреля рассказал источник в ПАО "Россети Северный Кавказ".

Он уточнил, что все задержанные возглавляют в компании структурные подразделения, сообщает ТАСС.

 "Правоохранительные органы по делу о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане задержали еще 10 руководителей структурных подразделений ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"

– источник в компании

Напомним, на прошлой неделе количество задержанных по делу о хищениях в "Дагэнерго" достигло 25 человек. В их число также входит руководитель филиала Магомедхабиб Мухумаев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1585 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Банда из Грузии задержана в Европе за воровство редчайших книг из библиотек

Банда из Грузии задержана в Европе за воровство редчайших книг из библиотек

Вербовку в террористическую группировку пресекли в Кабардино-Балкарии

Вербовку в террористическую группировку пресекли в Кабардино-Балкарии

Похититель жены из Махачкалы предстанет перед судом

Похититель жены из Махачкалы предстанет перед судом

90-летний убийца приговорен к 12 годам тюрьмы в Грузии

90-летний убийца приговорен к 12 годам тюрьмы в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы