Ученые установили, что имбирь эффективно снижает уровень сахара в крови

Снизить в крови уровень сахара и инсулина можно с помощью некоторых пряностей. В рационе диабетиков должен присутствовать имбирь.

Ученые в Испании изучили влияние на гликемический уровень у взрослых людей с сахарным диабетом 2-го типа некоторых специй и трав.

Изучалось влияние на сахар в крови пряностей, которые традиционно используются в средиземноморской диете. На эту тему было проведено 7000 исследований, из них в метаанализ включили 45, общее число участников составило свыше 3 тыс человек. Внимание ученые сконцентрировали на следующих специях: базилик, орегано, петрушка, розмарин, тимьян, черный перец, черный тмин, гвоздика, шафран, куркума, корица, имбирь.

Выяснилось, что имбирь, корица, куркума, шафран и черный тмин благотворно сказываются на уровне глюкозы натощак у больных диабетом. Из них самые лучшие результаты по нормализации сахара в крови показали черный тмин, второе место заняли корица и имбирь, третье - куркума и шафран.

Кроме того оказалось, что имбирь и корица эффективно снижают концентрацию инсулина в крови. А имбирь и черный тмин - улучшать другой важный показатель: уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). Он показывает уровень сахара в крови за прошедшие 2-3 месяца.

«Следует отметить, что имбирь, по-видимому, единственный из проанализированных ароматических трав в средиземноморской диете способствует значительному снижению всех трех исследованных показателей: глюкозы натощак, гликированного гемоглобина и инсулина»

– ученые

Средиземноморская диета считается одной из самых полезных для здоровья и сбалансированных. Она включает большое количество овощей, зелени, фруктов, бобовых и зерновых, оливковое масло, рыбу, минимальное количество красного мяса, фаст-фуда, сладостей.