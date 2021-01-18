Ученые установили, что имбирь эффективно снижает уровень сахара в крови

Ученые в Испании изучили влияние на гликемический уровень у взрослых людей с сахарным диабетом 2-го типа некоторых специй и трав.
Изучалось влияние на сахар в крови пряностей, которые традиционно используются в средиземноморской диете. На эту тему было проведено 7000 исследований, из них в метаанализ включили 45, общее число участников составило свыше 3 тыс человек. Внимание ученые сконцентрировали на следующих специях: базилик, орегано, петрушка, розмарин, тимьян, черный перец, черный тмин, гвоздика, шафран, куркума, корица, имбирь.
Выяснилось, что имбирь, корица, куркума, шафран и черный тмин благотворно сказываются на уровне глюкозы натощак у больных диабетом. Из них самые лучшие результаты по нормализации сахара в крови показали черный тмин, второе место заняли корица и имбирь, третье - куркума и шафран.
Кроме того оказалось, что имбирь и корица эффективно снижают концентрацию инсулина в крови. А имбирь и черный тмин - улучшать другой важный показатель: уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). Он показывает уровень сахара в крови за прошедшие 2-3 месяца.
«Следует отметить, что имбирь, по-видимому, единственный из проанализированных ароматических трав в средиземноморской диете способствует значительному снижению всех трех исследованных показателей: глюкозы натощак, гликированного гемоглобина и инсулина»
– ученые
Средиземноморская диета считается одной из самых полезных для здоровья и сбалансированных. Она включает большое количество овощей, зелени, фруктов, бобовых и зерновых, оливковое масло, рыбу, минимальное количество красного мяса, фаст-фуда, сладостей.