Мужчина угрожал расправой посетителям кафе в Буденновске

Правоохранители обезвредили в кафе Буденновска мужчину, вооруженного ножом. Он угрожал посетителям.
В одном из кафе Буденновска задержан вооруженный ножом мужчина, угрожавший расправой посетителям. Об этом рассказали 25 апреля в управлении Росгвардии по Ставропольскому краю.
Злоумышленник был оперативно обезврежен.
"Незамедлительно прапорщик полиции Сергей Бочков и младший сержант полиции Маджит Исоян пресекли противоправные действия нарушителя общественного порядка в заведении"
– пресс-служба управления
После задержания мужчина был передан полицейским.