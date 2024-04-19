Вестник Кавказа

Мужчина угрожал расправой посетителям кафе в Буденновске

Мужчина угрожал расправой посетителям кафе в Буденновске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители обезвредили в кафе Буденновска мужчину, вооруженного ножом. Он угрожал посетителям.

В одном из кафе Буденновска задержан вооруженный ножом мужчина, угрожавший расправой посетителям. Об этом рассказали 25 апреля в управлении Росгвардии по Ставропольскому краю.

Злоумышленник был оперативно обезврежен.

"Незамедлительно прапорщик полиции Сергей Бочков и младший сержант полиции Маджит Исоян пресекли противоправные действия нарушителя общественного порядка в заведении"

– пресс-служба управления

После задержания мужчина был передан полицейским.

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