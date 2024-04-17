90-летний убийца приговорен к 12 годам тюрьмы в Грузии

Слушание громкого уголовного дела завершилось в Грузии в регионе Кахети. Обвиняемый – 90-летний местный житель. Он приговорен к 12-летнему тюремному сроку, так что в заключении ему придется жить до 102 лет.

Приговор по делу об умышленном убийстве был вынесен в Кахети, решение о нем принимал суд присяжных. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Подсудимый – 90-летний мужчина – приговорен к 12 годам заключения.

Преступление он совершил в сентябре прошлого года. Подробности убийства сообщили СМИ. По данным прессы, после словесного спора из-за участка земли пенсионер убил из охотничьего ружья своего соседа – 35-летнего пожарного.

Во время судебного заседания выяснилось, что мужчины долгое время враждовали из-за участка земли: пожилой фермер предпринимал попытки завладеть им, его молодой оппонент был против. В итоге в какой-то день пенсионер взял охотничье ружье и сделал выстрел в соперника. Ранение оказалось смертельным, и тот умер на месте трагедии.

Присяжные единогласно признали обвиняемого виновным.