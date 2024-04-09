Меликова прооперировали

Руководитель Дагестана не прерывает работу, несмотря на перенесенную операцию на ногу. Сейчас он делает это удаленно из стационара.

Глава Дагестана Сергей Меликов перенес операцию на ногу. Об этом он сам написал 26 апреля в своем Telegram-канале.

Руководитель РД подчеркнул, что давно планировал сделать эту операцию из-за полученной в прошлом травмы.

"Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель. Операция прошла успешно"

– Сергей Меликов

Он также рассказал, что в настоящее время проходит реабилитацию в стационаре. При этом глава РД заметил, что не прекращает работать.

"Работать продолжаю удаленно, ежедневно заслушиваю доклады о ситуации в республике и даю необходимые поручения"

– руководитель республики