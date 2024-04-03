Глава Дагестана отправился на диспансеризацию

В среду 10 апреля главой Дагестана временно станет Абдулмуслим Абдулмуслимов. Это произойдет в связи с тем, что действующий региональный лидер отправится на прохождение плановой диспансеризации.

Глава республики - это важная фигура, ответственная за благополучие жителей. Поэтому забота о здоровье главы Дагестана - это не только личное дело, но и забота о будущем региона.

«В соответствии с Конституцией РД обязанности главы республики в этот период будет исполнять председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.. Об обстановке в Дагестане руководителю республики будут докладывать в постоянном режиме»

– пресс-служба главы региона

Отметим, что процедура диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, когда лечение эффективнее и проще. К тому же, здоровый лидер - залог стабильности и развития региона. Проходя диспансеризацию, глава Дагестана дает пример другим жителям, показывая, что забота о здоровье должна быть на первом месте.