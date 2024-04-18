Более сотни человек будут переселены из аварийного жилья в Ингушетии

Власти Ингушетии планируют расселить из ветхого жилья порядка 130 граждан. Всего планируется до конца года переселить более 600 жителей региона.

В Ингушетии продолжается программа по расселению из ветхого жилья. В этом году власти намерены предоставить новое жилье для 132 граждан, которые проживают в аварийных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на главу республики Махмуда-Али Калиматова.

По его информации, всего будет введено в эксплуатацию более 1 тыс квадратных метров жилья.

По данным властей, с 2019 года в регионе было переселено 497 человек. До конца года администрация региона планирует увеличить эту цифру до 629 человек.

"У нас есть целевой показатель - переселить в общей сложности 629 человек до конца 2024 года, что позволит нам завершить текущий этап реализации программы. На 2023 год мы установленные цифры исполнили раньше срока, в этом году нам предстоит расселить 132 человека"

- Махмуд-Али Калиматов

Как отметил глава региона, расселение аварийного жилья, является приоритетным вопросом для властей.

Следующий этап переселения будет разработан после того, как власти определяться с бюджетом на эти нужны.