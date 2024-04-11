Ингушетия нарастит доходы в бюджет

В Ингушетии на 12% вырастут бюджетные доходы. Это результат комплексной политики властей региона.

Ингушетия активно развивается в различных отраслях экономики, что способствует увеличению доходов в региональный бюджет. Реализация инвестиционных проектов, поддержка предпринимательства, а также меры по стимулированию малого и среднего бизнеса способствуют увеличению объема налоговых поступлений.

«Поступление налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета сложилось в размере 5,7 миллиарда рублей, для сравнения: их объем в 2019 году составлял 3,2 миллиарда рублей. Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на 2024 год — 6,4 миллиарда рублей, планируемый рост — 707,6 миллиона рублей»

– премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин

По его словам, рост налоговых поступлений в бюджет Ингушетии также связано с более эффективным контролем за соблюдением налогового законодательства. Борьба с теневым сектором экономики и улучшение налогового администрирования позволяют собирать больше средств в бюджет.

Кроме того, одним из ключевых факторов, способствующих увеличению доходов в бюджете Ингушетии, является развитие инфраструктуры. Строительство новых дорог, объектов социального назначения, а также модернизация жилищного фонда создают дополнительные источники доходов для региона.

Привлечение инвестиций в регион также способствует увеличению доходов в бюджете. Активное привлечение инвесторов, создание благоприятных условий для развития бизнеса и поддержка инновационных проектов помогают увеличить объемы налоговых и неналоговых поступлений.

Таким образом, ожидаемый рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ингушетии на 12% в этом году является результатом комплексного подхода к развитию региона.