Отелей в горах Ингушетии будет больше

Джейрахский район Ингушетии богат достопримечательностями и прекрасной природой, однако поток туристов туда сдерживает небольшое число мест для размещения – власти республики изменят ситуацию, построив здесь десятки модульных отелей.

Горный Джейрахский район Ингушетии в нынешнем 2024 году прирастет десятками модульных отелей для туристов, заявил сегодня на заседании местного Заксобрания председатель правительства республики Владимир Сластенин.

"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия туризма" в 2024 году планируется завершение строительства 70 модульных некапитальных средств размещения"

- Владимир Сластенин

На эти цели правительством региона уже одобрена сумма в размере более 21 млн рублей, что позволит создать модульные гостиницы и благоустроить 25 туристических локаций в горах, отметил глава правительства, передает "Интерфакс"

Также с учетом растущего потока туристов власти рассчитывают увеличить номерной фонд за счет строительства гостиниц Цей-Лоам и Кязи, глэмпингов в Джейрахском районе, гостиницы "Орлиное гнездо" в Сунженском районе и гостиниц в Магасе и Назрани, пояснили в пресс-службе главы и правительства республики.

Рост числа туристов ожидается после увеличения номерного фонда, который в минувшем 2023 году составлял всего 625 номеров.