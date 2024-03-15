Уникальные барельефные камни найдены в Ингушетии

Археологи обнаружили на территории древнего храма Тхаба-Ерды уникальные барельефные камни. Это фрагменты карнизных блоков и, по-видимому, части обрамления оконных и дверных проемов.

В Ингушетии, на территории древнего храма Тхаба-Ерды, исследователи обнаружили пять барельефных камней, увлекательных свидетельств древней истории этого удивительного места. Эти артефакты являются ключом к пониманию культуры и обычаев древних цивилизаций, которые когда-то процветали на этих землях.

«Изготовлены они в большинстве своем из кусков мягких известковых пород „ширими“, хорошо поддающихся обработке. Это фрагменты карнизных блоков и, по-видимому, части обрамления оконных и дверных проемов. Остальные требуют дальнейшей интерпретации. Находки интересны и должны быть тщательно исследованы и переданы в государственную часть музейного фонда»

– пресс-служба заповедника

Поиски прошлого: что представляют собой барельефные камни?

Отмечается, что барельефные камни - это невероятные произведения искусства, вырезанные из камня с изображениями, символами и рельефами, которые передают нам информацию о жизни и верованиях наших предков. Они являются своего рода временным капсулами, позволяющими нам заглянуть в прошлое и увидеть мир глазами тех, кто жил здесь много веков назад.

Храм Тхаба-Ерды: священное место с многовековой историей

Храм Тхаба-Ерды - одно из древнейших священных мест на территории России, пропитанное энергией и духовностью. Считается, что именно здесь сходятся небеса и земля, что делает это место особенным для многих верующих и паломников. Обнаружение барельефных камней рядом с храмом добавляет новые загадки и тайны к его уже богатой истории.