Вестник Кавказа

В Карачаево-Черкесии вышел первый сборник комиксов по мотивам сказок

В Карачаево-Черкесии вышел первый сборник комиксов по мотивам сказок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Народные сказки КЧР решили выпустить в формате комиксов. Первый сборник уже издан, он называется "Хранители Кубани" и будет представлен школьникам.

В Черкесске провели презентацию первого сборника комиксов по мотивам народных сказок.

"Сборник выпущен в рамках реализации проекта "Кавказ в картинках: сборник комиксов по мотивам народных сказок Карачаево-Черкесии" от АНО "Делай добро" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив"

– пресс-служба правительства региона

Тираж сборника "Хранители Кубани" составляет 2000 экземпляров. До конца учебного года сборник будут презентовать в школах региона с проведением викторин на знание народных сказок. Победители получат книгу комиксов в подарок. Часть тиража будет направлена в библиотеки, детские сады и школы и другие детские учреждения КЧР.

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