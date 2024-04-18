День возрождения карачаевского народа отметят выходным

Жители Карачаево-Черкесии будут отдыхать 3 мая в честь Дня возрождения карачаевского народа. Указ об этом подписал глава республики Рашид Темрезов.

3 мая жители Карачаево-Черкесии отмечают День возрождения карачаевского народа – один из важнейших праздников региона.

«В связи с 67-летием со дня возвращения карачаевского народа на историческую Родину, 3 мая 2024 года - День возрождения карачаевского народа объявлен указом главы КЧР Рашидом Темрезовым нерабочим праздничным днем»

– пресс-служба главы КЧР.

История возникновения праздника

День возрождения карачаевского народа уходит корнями в далекое прошлое и связан с историей и культурой этноса. Этот праздник символизирует единство и силу карачаевского народа, его способность к самосохранению и развитию. В этот день жители региона вспоминают своих предков, их подвиги и достижения, чтят традиции и обряды, передаваемые из поколения в поколение.

День возрождения карачаевского народа – это особый праздник, который помогает жителям Карачаево-Черкесии сохранить свою идентичность, уважение к прошлому и надежду на будущее.