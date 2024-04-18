В Карачаево-Черкесии ввели новый выходной 

13 мая православный мир празднует день поминовения усопших - Радоницу. Власти Карачаево-Черкесии сделали этот день нерабочим.

В Карачаево-Черкесии, как и во многих других регионах России, 13 мая отмечается особый праздник – Радоница. Этот день является одним из самых значимых для православных христиан, посвященным памяти усопших.

«Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, которым объявил 13 мая 2024 года — День памяти усопших (Радоницу) — в республике нерабочим днем»

– пресс-служба главы и правительства региона.

Отметим, что для жителей Карачаево-Черкесии Радоница – особенно почитаемый праздник. В этот день люди собираются вместе, чтобы вспомнить своих усопших родственников, почтить их память. Обычаи и традиции, соблюдаемые в этот день, помогают объединить людей и сохранить историческую и духовную связь поколений.