Вестник Кавказа

В Карачаево-Черкесии ввели новый выходной 

В Карачаево-Черкесии ввели новый выходной 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
13 мая православный мир празднует день поминовения усопших - Радоницу. Власти Карачаево-Черкесии сделали этот день нерабочим. 

В Карачаево-Черкесии, как и во многих других регионах России, 13 мая отмечается особый праздник – Радоница. Этот день является одним из самых значимых для православных христиан, посвященным памяти усопших. 

«Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, которым объявил 13 мая 2024 года — День памяти усопших (Радоницу) — в республике нерабочим днем»

– пресс-служба главы и правительства региона. 

Отметим, что для жителей Карачаево-Черкесии Радоница – особенно почитаемый праздник. В этот день люди собираются вместе, чтобы вспомнить своих усопших родственников, почтить их память. Обычаи и традиции, соблюдаемые в этот день, помогают объединить людей и сохранить историческую и духовную связь поколений. 

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